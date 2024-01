Kooth Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Kooth-Aktie erhält gemäß der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 295,48 GBP weicht um +2,21 Prozent vom aktuellen Kurs (302 GBP) ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 299,16 GBP nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von +0,95 Prozent führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anlegerstimmung gegenüber Kooth ist größtenteils positiv. Die Diskussion in den sozialen Medien drehte sich in den letzten Tagen hauptsächlich um positive Themen, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Kooth daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, und auch die Anzahl der Beiträge hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kooth liegt bei 43,59, was als neutrale Situation interpretiert wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.