Kooth Aktie: War das schon alles?

Die Kooth-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 298,64 GBP aufgewiesen, während der aktuelle Kurs bei 262 GBP liegt, was einer Abweichung von -12,27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 286,96 GBP für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage unter dem Wert (-8,7 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet zeigt sich für Kooth eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Betrachtung der Stimmung durch die Analysten auf sozialen Plattformen ergab neutrale Kommentare und Befunde, sowie neutrale Themen in den Diskussionen der Nutzer der sozialen Medien. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Kooth abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 565 GBP, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht. Aus Analystensicht erhält die Kooth-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.