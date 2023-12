Kooth Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die technische Analyse der Kooth-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 288,06 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 298 GBP weicht um +3,45 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (300,8 GBP) weist mit einer Abweichung von -0,93 Prozent eine "Neutral"-Bewertung auf. Insgesamt erhält die Kooth-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Kooth war in den letzten Tagen neutral, ohne Ausschläge in positive oder negative Richtungen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden von Analysten 1 positive, keine neutralen und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Für die letzten 1 Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 565 GBP, was eine "Gut"-Empfehlung bedeutet. Insgesamt erhalten die Kooth-Aktie aus Analystensicht somit eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Kooth liegt bei 38,89, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 55,17 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt stellt sich die Gesamteinschätzung somit auf "Neutral".

