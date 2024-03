Kooth Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der gleitende Durchschnittskurs von Kooth beträgt derzeit 299,44 GBP, während der Aktienkurs bei 291 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz von -2,82 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage steht aktuell bei 283,54 GBP, was einer Abweichung von +2,63 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Kooth wird sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt derzeit bei 26,76 Punkten und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Über- oder Unterbewertung an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Stimmung und Einschätzungen bezüglich Kooth wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend wird die Aktie von Kooth bezüglich des gleitenden Durchschnittskurses, des Sentiments in den sozialen Medien, des Relative Strength Index und der Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.