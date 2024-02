Kooth Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Kooth werden durch unsere Analyse der Internet-Kommunikation genau beobachtet. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Kooth jedoch kaum verändert, weshalb wir die Aktie als "Neutral" einstufen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kooth derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 298,8 GBP, während der Kurs der Aktie (262 GBP) um -12,32 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 289,92 GBP zeigt eine Abweichung von -9,63 Prozent, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Die Analysten bewerten die Kooth-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (565 GBP) zeigt ein Aufwärtspotential von 115,65 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Kooth daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Auch die Stimmung und Kommentare in den sozialen Medien spielen eine Rolle bei der Einschätzung der Aktie. Die Analyse zeigt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Stimmung rund um Kooth als "Neutral" einzustufen ist.