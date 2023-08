Koordinator für Bürokratieabbau: Habeck soll nicht nur Geld verteilen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Koordinator der Bundesregierung für Bürokratieabbau hat Wirtschaftsminister Robert Habeck aufgefordert, die Unternehmen von überflüssigen Vorschriften zu befreien. Das sei besser als auf neue milliardenschwere Subventionen zu setzen, sagte der FDP-Politiker Benjamin Strasser der Deutschen Presse-Agentur. Notwendig sei eine Standortpolitik, die auch bei den rechtlichen Rahmenbedingungen ansetze. "Bürokratieabbau ist Wachstum zum Nulltarif."

Der Grünen-Politiker Habeck möchte mit Steuermilliarden einen niedrigeren Industriestrompreis finanzieren, um energieintensive Unternehmen zu entlasten. Die FDP lehnt das ab. Finanzminister Christian Lindner (FDP) will die Wirtschaft mit einem Steuerpaket um jährlich rund sechs Milliarden Euro entlasten. Kernelement soll eine Prämie für Investitionen in den Klimaschutz sein. Der Entwurf ist in der Regierung noch nicht abgestimmt.

"Die deutsche Wirtschaft ächzt seit Jahren unter zu vielen Regularien und Vorschriften", sagte Strasser. Dieses Dickicht müsse gelichtet werden. "Gerade beim Thema Bürokratieabbau würde ich mir ein größeres Engagement des Bundeswirtschaftsministers wünschen", sagte Strasser, der Parlamentarischer Staatssekretär im Justizministerium ist. Aus dem Wirtschaftsministerium sei dazu "wenig Konkretes" gekommen.

Die Bundesregierung plant ein Bürokratieentlastungsgesetz. Um das vorzubereiten, hatte Strasser Verbände aufgefordert, Vorschläge zu unterbreiten. Die Ministerien sollten bis Ende Juli prüfen, welche Vorschläge umgesetzt werden können. Aus dem Justizministerium hieß es, die vom Wirtschaftsressort vorgelegten Vorschläge seien "nicht besonders ambitioniert und wenig konkret".

Wohlstand müsse erarbeitet werden, betonte Strasser. Dafür brauche es passende Rahmenbedingungen. "Wenn der Standort Deutschland für Unternehmen nicht attraktiv genug ist, dann investieren sie anderswo", warnte er. "Die jüngsten Wirtschaftsdaten müssen uns deshalb eine Warnung sein."

Die Aussichten für die kommenden Monate haben sich nach Einschätzung von Ökonomen eingetrübt. Der Internationale Währungsfonds etwa erwartet, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 0,3 Prozent schrumpft./abc/DP/zb