Düsseldorf (ots) -Der Glasfasermarkt in Deutschland ist in Bewegung. Während der Netzausbau weiter voranschreitet, werden mit zunehmender Reife des Marktes Wettbewerbseffekte sichtbarer. Neben ersten Marktaustritten zählen hierzu auch die steigende Anzahl an Überbauaktivitäten. Für Netzbetreiber, Stadtwerke, die öffentliche Verwaltung und Politik gilt es daher, sich für die kommenden Jahre geschickt zu positionieren. Welche Möglichkeiten sich bieten, wird MICUS gemeinsam mit BREKO und con|energy im Rahmen des Glasfaserforums 2023 am 24. Mai in Essen vorstellen.Das Glasfaserforum findet auch in diesem Jahr als Teil der E-world energy & water bei der Messe Essen statt. Gemeinsam mit Topreferenten aus Politik, Fachverbänden sowie breitbanderfahrenen Netzbetreibern und Stadtwerken werden in diesem Jahr die Möglichkeiten für eine enge Verzahnung von privatwirtschaftlichem Glasfaserausbau und Förderung diskutiert. So steht unter anderem die Gestaltung der Ausbaugebiete, die Netzauslastung durch Open Access sowie die Möglichkeit von Kooperationen im Fokus. Hierbei wird aufgezeigt, durch welche Maßnahmen Kommunen und Kreise den Glasfaserausbau positiv beeinflussen können, insbesondere in ländlichen Gebieten."Die Ausbauziele für 2025 stellen hohe Anforderungen an Unternehmen und Verwaltungen dar. Die Beschleunigung von Genehmigungsprozessen, klare Definitionen von Ausbauzielen, ein gezielter Einsatz der Fördergelder sowie das Eingehen strategischer Partnerschaften werden wichtige Erfolgsfaktoren für den flächendeckenden Glasfaserausbau in Deutschland sein" so MICUS Geschäftsführer Andreas Spiegel.Um die verbleibende Zeit effektiv zu nutzen, müssen bereits heute die Weichen für einen effizienten Glasfaserausbau gestellt werden. Das Glasfaserforum bietet die Möglichkeit miteinander ins Gespräch zu kommen und gemeinsam Handlungsoptionen zu entwickeln. Die Veranstaltung beginnt um 09:00 Uhr mit einem get together. Ab 09:30 Uhr startet das Vortragsprogramm. Gegen 11:45 Uhr wird es im Rahmen eines gemeinsamen Brunchs die Möglichkeit zum weiteren Austausch und Networking geben. Das Ende der Vortragsserie ist für 14:00 Uhr geplant. Das gesamte Programm des Glasfaserforums 2023 finden Sie online.Mit nachfolgendem Link können Sie sich kostenfrei zur Präsenzveranstaltung in Essen anmelden: https://www.messe-ticket.de/E-World/e-world2023/ShopÜber MICUSMICUS Strategieberatung GmbH ist eines der deutschlandweit führenden Beratungsunternehmen in den Bereichen Breitbandausbau, Glasfasernetzplanungen, Geschäftsfeldentwicklungen sowie Digitalisierungsstrategien. Wir unterstützen und beraten unsere Kunden in ihren wichtigsten Entscheidungsprozessen.Pressekontakt:Herr Andreas SpiegelGeschäftsführer MICUS Strategieberatung GmbHPempelforter Str. 5040211 DüsseldorfTel.: +49(0)211 49769111Email: info@micus.deOriginal-Content von: MICUS Strategieberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell