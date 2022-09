Kooperation von Aramaz Digital und FAIRFAMILY: Wie sie durch fortschrittliches Arbeitgebermarketing die Bäckerbranche von morgen formen

Bielefeld (ots) -Die Aramaz Digital GmbH, eine Recruiting-Agentur mit Sitz in Bielefeld, und die Hamburger Unternehmensberatung FAIRFAMILY weiten ihre Kooperation aus. Das gaben die Geschäftsführer Eyüp Aramaz, Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer bekannt. Die gemeinsame Mission der beiden Unternehmen ist es, Bäckereien durch ein innovatives Arbeitgebermarketing zum größten Mitarbeitermagnet ihrer Region zu machen.Geschäftsführer Eyüp Aramaz: "Die Aramaz Digital GmbH und FAIRFAMILY haben in den vergangenen Jahren ein enormes Wissen über den Aufbau einer einzigartigen Arbeitgebermarke gesammelt. Unseren gemeinsamen Erfahrungsschatz wollen wir nun dazu nutzen, Bäckereibetriebe dauerhaft voranzubringen und die bestmöglichen Resultate für sie zu erzielen."Als größte Agentur für Mitarbeitergewinnung und Employer Branding für Bäckereien im DACH-Raum unterstützt die Aramaz Digital GmbH ihre Kunden in verschiedenen Bereichen. Mit bewährten Methoden schaffen sie eine attraktive Arbeitgebermarke und sorgen für die Sichtbarkeit des Unternehmens. Zudem unterstützt das Team rund um Eyüp Aramaz seine Kunden dabei, qualifizierte Mitarbeiter für ihre Bäckereien zu gewinnen und langfristig an sich zu binden. Essenziell ist hierbei auch die Digitalisierung und Systematisierung der Prozesse. Sie heben die Bewerbungs-, Einarbeitungs- und Schulungsprozesse ihrer Kunden auf eine neue Ebene und zeigen ihnen, wie sie auf diese Weise viel Zeit und Geld sparen können."Um auch Gesundheits-Benefits für die Bäckereibetriebe abzudecken, haben wir FAIRFAMILY als Marktführer in diesem Bereich in unser Leistungsportfolio aufgenommen", erklärt Eyüp Aramaz.FAIRFAMILY versorgt andere Unternehmen mit einem durchdachten und flexiblen Gesundheits-Benefit-System, das ihnen dabei hilft, Mitarbeiter langfristig an sich zu binden und ihre Arbeitgebermarke zu stärken. Die Bäckereibetriebe, die zu den Kunden von Eyüp Aramaz zählen, profitieren damit davon, potenziellen Bewerbern reizvolle und zugleich durch Förderungsgelder finanzierbare Benefits bieten zu können und sich so von ihren Mitbewerbern abzugeben."Das langfristige Ziel dieser Kooperation ist es, Bäckereien durch eindrucksvolle Alleinstellungsmerkmale zu den angesehensten Arbeitgebern ihrer Region zu machen. Ergänzend hierzu unterstützen wir sie dabei, sich in der Öffentlichkeit und im direkten Kontakt mit Bewerbern zielführend zu vermarkten. In den kommenden Jahren möchten wir vielen weiteren Bäckereibetrieben dabei helfen, sich als Top-Arbeitgeber zu positionieren und dadurch nachhaltig qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen", erklärt Eyüp Aramaz.Über Eyüp Aramaz:Eyüp Aramaz ist Geschäftsführer des Unternehmens Aramaz Digital GmbH mit Hauptsitz in Bielefeld. Der Marketingexperte verhilft Unternehmen in der Bäckereibranche zu mehr Sichtbarkeit im Internet. Zu seinen Kunden zählen familiengeführte und mittelständische Bäckereien und Konditoreien. Für sie gewinnt er mit seinen speziellen digitalen Recruiting-Methoden neue Fachkräfte und qualifizierte Mitarbeiter. Seine Strategie besteht aus aufeinander aufbauenden Schritten, die sich eng an der individuellen Struktur der Unternehmen orientieren. Weitere Informationen unter: https://www.aramaz-digital.dePressekontakt:Aramaz Digital GmbHhttps://www.aramaz-digital.de/Geschäftsführer: Eyüp AramazE-Mail: presse@aramaz-digital.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Aramaz Digital GmbH, übermittelt durch news aktuell