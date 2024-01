Koolearn Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die East Gut Aktie wird derzeit mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent bewertet, was 6,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 6 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der East Gut Aktie bei 31,99 HKD liegt. Der aktuelle Aktienkurs von 27,45 HKD weist somit einen Abstand von -14,19 Prozent zur GD200 auf. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 30,25 HKD, was einer Differenz von -9,26 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der East Gut Aktie bei -42,2 Prozent, was mehr als 47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche von -4,32 Prozent in den letzten 12 Monaten, liegt die Aktie mit einer Rendite von 37,88 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In fundamentaler Hinsicht weist die East Gut Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,64 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,95 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.