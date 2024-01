Koolearn Aktie: Was war das denn?

Die Aktie von East Gut wird derzeit als unterbewertet angesehen, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,64, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,96 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 31,9 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 28,8 HKD liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 30,11 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ein neutraler Wert von 54,46, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 53,23 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".