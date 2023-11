Koolearn Aktie: Jetzt aber!

Der Aktienkurs von East Gut verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 14,83 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche im Durchschnitt nur um 5,68 Prozent an, was bedeutet, dass East Gut im Branchenvergleich eine Outperformance von +9,15 Prozent erzielte. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 11,43 Prozent, wobei East Gut mit 3,4 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für East Gut in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für East Gut in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für East Gut. Aus diesem Grund erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die East Gut-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, wodurch der RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für East Gut.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass East Gut im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Verbraucherdienste mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten ist, da die Differenz 5,83 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.