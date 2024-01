Kool2play Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen aufzeichnet, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI der Kool2play liegt bei 78, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 69 für die Kool2play, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Schlecht".

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz eine Rolle. In den letzten Monaten hat die Aktie von Kool2play eine normale Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Dadurch wird Kool2play insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Kool2play in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kool2play-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -61,4 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von -32,24 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.