Kontron will Aktien im Wert von bis zu 70 Millionen Euro zurückkaufen

LINZ (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Kontron will erneut Aktien zurückkaufen. Bereits ab Montag soll ein beauftragtes Kreditinstitut mit dem Rückkauf von Aktien im Wert von bis zu 70 Millionen Euro beginnen, wie Kontron am Mittwoch in Linz mitteilte. Geplant ist der Erwerb von bis zu vier Millionen Anteilsscheinen bis spätestens 1. Oktober nächsten Jahres. Die im SDax notierte Aktie sprang infolge der Nachrichten um vier Prozent nach oben./jcf/nas

