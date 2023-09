Kontron. Neuer Schwerpunkt „Software+Solutions“ anorganisch verstärkt. Übernahme mit Charme. Pareto findet’s gut.

Kontron Aktie als IoT-Wert mit Bruttomargen über 60%, Zumindest da soll es hin. Die ehemalige .S&T – seit 2017 eine Kombination der deutschen Kontron AG und der österreichischen S&T vollzog letztes Jahr die Rolle rückwärts. Das IT Service Geschäft der „alten S&T“ wurde verkauft, der „alte“ Name wieder gewählt.

Und jetzt ist man bereits mehr als ein Jahr unter Kontron AG (ISIN: AT0000A0E9W5) erfolgreich unterwegs. auch wenn die Aktie derzeit „etwas verschnauft“, so hat sich die Fokussierung auf das „alte Kontron“-Konzept unter dem Strich für die Aktionäre gelohnt. Und auch operativ stimmt es: Im Q2/23 konnte erstmalig in der Firmengeschichte eine Bruttomarge von über 40% erzielt werden. Triebfeder des Margenwachstums war einmal mehr das Segment „Software + Solutions“ mit einer Bruttomarge von 65,9%. Das Nettoergebnis der fortgeführten Aktivitäten nach Minderheitenanteilen lag mit 17,4 Mio EUR bzw. 6,2% vom Umsatz ebenfalls auf Rekordniveau.

65,9% Bruttomarge bei Software + Solutions. Deshalb: durch Übernahmen gestärkt zum wichtigsten Segment des Kontron Konzerns.

Und so hiess es bei Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse: “ Bis Ende 2024 sind mehrere weitere Transaktionen im IoT-Bereich „Software + Solutions“ geplant.“ Gesagt, getan. Heute folgende Meldung: „ Akquisition von Altimate, ein rumänisches Unternehmen, welches städtische und überregionale Mobilitätslösungen anbietet, bekannt. Altimate hat 2022 einen Umsatz von EUR 19,6 Millionen und ein EBTIDA von EUR 1,8 Millionen erwirtschaften. Der Kaufpreis beträgt 11,64 Millionen Euro. Die Akquisition ist eine weitere Ergänzung unseres schnell wachsenden, margenstarken Segments „Software + Solutions“ und stärkt unser Transport-Geschäft weiter.„(CN, Kontron, 18.09.2023)

Passt ins Bild.

Altimate sei ein Führer im Bereich städtischer und überregionaler Mobilitätslösungen mit über 20 Jahren Expertise bei Softwareprodukten und -lösungen für die städtische Verkehrskontrolle, automatisierte Fahrgelderhebung, Mautlösungen und Lösungen für Verkehrsverstöße. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 191 Mitarbeiter, welche überwiegend Software-Entwickler sind. Und heirmit schlägt man gleichzeitig dem Fachkräftemangel ein Schnäppchen. allein dafür lohnte sich die Übernhame schon.

Altimate ist derzeit in Rumänien aktiv mit Aktivitäten in Polen und Bulgarien. Und zukünftig soll der Hauptfokus auf Projekten mit „Software as a Service“ und „Mobility Infrastructure as a Servcie“ liegen. Dabei sollen sich hohe Synergien sich aus der Integration in das Kontron-Transportgeschäft, um diese komplementären Software-Produkte in ganz Europa zu vertreiben. Für 2024 wird ein Umsatz von mehr als 25 Mio EUR bei einer EBITDA-Marge von über 3 Mio EUR erwartet.

Nächster Schritt f+r Kontron – Ziel ist 50% Segmentumsatz durch hochmargige „Software + Solutions“

Für Kontron ist diese Akquisition wohl „nur“ ein weiterer Schritt zur Margensteigerung in ihrem schnell wachsenden, margenstarken Segment „Software + Solutions“. Derzeit liegt dessen Umsatzanteil bei unter 20%. Zusammen mit den jüngsten Akquisitionen sowie dem bestehenden Transport- und susietec®-Geschäft wird sich „Software + Solutions“ bis 2025 zum größten Segment entwickeln und sollbis 2027 einen Umsatzanteil von mehr als 50 % erreichen.

Und damit schliesst sich der Kreis zu den letzten Geschäftszahlen der Kontron.

Mit Auftragseingängen von 310,2 Mio EUR und einem daraus resultierenden Book-to-bill Ratio von 1,1 war die Entwicklung auch im zweiten Quartal 2023 erfreulich. Mit dem Erwerb der „Cellular Automotive Module Unit“ der Telit Inc – ein Spezialist für 5G-Vernetzung von Maschinen – sowie Comlab AG (Schweiz), einem Spezialisten für die Datenkommunikation in Zügen, konnten darüber hinaus schon zwei Akquisitionen mit IoT-Fokus vermeldet werden.

Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AGbei Vorlage der Zahlen fasste s überzeugend zusammen: „2023 erwarten wir für Kontron eine nachhaltige signifikante Ergebnissteigerung. Trotz der Rezessionsängste und der hohen Lagerbestände unserer Kunden erzielten wir auch im zweiten Quartal mit EUR 310 Mio. starke Auftragseingänge gegenüber EUR 283 Mio. an Umsatz. Der Auftragsbestand der neuen Kontron stieg somit im Jahr 2023 bereits um EUR 140 Mio. auf EUR 1.600 Mio. an. Damit sind bereits alle Planumsätze für das Jahr 2023 und rund 80% der Umsätze für das Jahr 2024 abgesichert. Ziel der neuen Kontron ist die Steigerung der Profitabilität. Ende März hat Kontron die

Guidance zum Nettoergebnis auf EUR 66 Mio., bei einer 11% EBITDA-Marge, angehoben.

Das entspricht einer Steigerung von über 20% gegenüber dem Vorjahr. Nach dem starken ersten Halbjahr werden wir diese Guidance voraussichtlich übertreffen. Mit den geplanten Akquisitionen halten wir an unserem Ziel von EUR 2.000 Mio. Umsatz im Jahr 2025 fest – und das bei deutlich erhöhter Profitabilität.“

Und eine Aktie mit Perspektive? Kontron wurde heute von Pareto Securites mit einem Kursziel von 29,00 EUR als BUY bestätigt. Auch wenn der heute gemeldete Zukauf nach Ansicht der Analysten einen Strategieschwenk von Kontron weg von „distressed/turnaround Zukäufen“ hin zu Zukäufen von bereits profitablen Unternehmen bedeute, passten die Parameter. Wobei der Altimate Zukauf immerhin mit einem für Softwareunternehmen günstigen Multiple gelungen sei.



Chart: Kontron AG | Powered by GOYAX.de