Kontron-Aktie: Das ist jetzt noch drin

Nach dem am Montag vollzogenen Dividendenabschlag hat die Kontron-Aktie (WKN: A0X9EJ) am Dienstag schon wieder Fahrt aufgenommen. Der Kurs stieg in der Spitze um +2,87% auf 19,65 € und konnte so das am Vortag entstandene Gap gleich wieder schließen. Dabei profitierte der Small Cap von einer frischen Kaufempfehlung aus Österreich. Gelingt es nun, den massiven Widerstand im Bereich der 20-€-Marke zu durchbrechen?