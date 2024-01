Kontrol Energy Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

In den letzten Wochen wurde bei Kontrol keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Weder gab es eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der gleitende Durchschnittskurs der Kontrol beläuft sich derzeit auf 0,28 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,23 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -17,86 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,22 CAD, was die Aktie mit einem Abstand von +4,55 Prozent als "Neutral" ausweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Anleger haben Kontrol in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, wie die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Kontrol liegt bei 62,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,44, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt sich also ein eher neutrales Stimmungsbild bei Kontrol, sowohl im Hinblick auf die technische Analyse als auch auf die Anleger-Stimmung und den Relative Strength-Index.