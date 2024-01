Kontrol Energy Aktie: So kann es weitergehen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Kontrol als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kontrol-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 6,25 und ein Wert für den RSI25 von 28,13. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz verursacht hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Kontrol in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Kontrol-Aktie ein Durchschnitt von 0,28 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,28 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,22 CAD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Kontrol-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Kontrol wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Kontrol auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.