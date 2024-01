Kontoor Brands Inc-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien in Bezug auf Kontoor Brands war in den letzten Tagen überwiegend neutral. Es gab fünf positive und zwei negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Auf der Grundlage einer Stimmungsanalyse erhält Kontoor Brands daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Kontoor Brands wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Analysten sind langfristig der Meinung, dass die Kontoor Brands-Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhalten wird. Von insgesamt vier Bewertungen liegen drei als "Gut", eine als "Neutral" und keine als "Schlecht" vor. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 57,75 USD. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die charttechnische Entwicklung der Kontoor Brands-Aktie wurde mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 46,37 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 57,2 USD liegt (+23,36 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (54,25 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+5,44 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Kontoor Brands-Aktie daher auch aus charttechnischer Sicht mit einem "Gut"-Rating versehen.