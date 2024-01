Kontoor Brands Inc Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Kontoor Brands liegt bei 71,6, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 41, was als Indikator für eine neutrale Situation interpretiert wird, und daher wird auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Kontoor Brands in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie in den sozialen Medien liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Kontoor Brands wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 46,54 USD für den Schlusskurs der Kontoor Brands-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 59,27 USD, was einem Unterschied von +27,35 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 54,97 USD eine Abweichung von +7,82 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Kontoor Brands insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Kontoor Brands diskutiert wurde. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was Kontoor Brands insgesamt eine "Gut"-Bewertung verleiht.