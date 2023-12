Kontoor Brands Inc Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Kontoor Brands-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 45,75 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 59,35 USD liegt, was einer Abweichung von +29,73 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 50,47 USD zeigt eine Abweichung von +17,59 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Analysten bewerten die Aktie langfristig überwiegend positiv, mit einem Kursziel von 57,75 USD. Da der aktuelle Schlusskurs bei 59,35 USD liegt, wird die Aktie neutral eingestuft. Insgesamt wird die Kontoor Brands-Aktie von Analysten dennoch als "Gut"-Titel eingestuft.

Die Anlegerstimmung in Social Media zeigt eine überwiegend positive Einstellung gegenüber Kontoor Brands, mit 11 positiven und einem negativen Tag in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kontoor Brands-Aktie weist einen Wert von 5 auf, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 23,48 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Kontoor Brands basierend auf dem RSI.