Kontoor Brands Inc Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für Kontoor Brands liegt der RSI-Wert aktuell bei 34,05, was als neutral eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 28, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Kontoor Brands-Aktie daher eine Bewertung von "Gut" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kontoor Brands-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 46,25 USD. Der letzte Schlusskurs von 61,69 USD weicht um +33,38 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 4 Bewertungen zeigt, dass 3 Analysten die Aktie als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft haben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 57,75 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -6,39 Prozent fallen könnte. Daher wird die Empfehlung der Analysten als "Schlecht" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Kontoor Brands führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Kontoor Brands zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt erhält die Kontoor Brands-Aktie gemischte Bewertungen basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung und dem Sentiment, was auf eine neutrale Einschätzung der Aktie hindeutet.