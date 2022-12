Kontinent der Chancen: BVMW unterstützt Afrika-Initiative der Bundesregierung

Berlin (ots) -Viel Potenzial: Der Bundesverband Der Mittelstand. BVMW begrüßt die Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums, den Handel mit Afrika auszubauen. "Die von Bundesminister Robert Habeck hier in Südafrika in Aussicht gestellten Reformen für Kreditgarantien werden helfen, mittelständische Investitionen in Afrika auszubauen", erklärt Andreas Jahn, BVMW-Leiter Politik und Außenwirtschaft, am Rande des German African Business Summit in Johannesburg. Die bisherige Einstufung vieler afrikanischer Länder in die niedrigste Sicherheitskategorie sei bislang für viele mittelständische Unternehmer zentrales Investitionshemmnis gewesen. In diesem Zusammenhang lobt Jahn auch die stärkere Ausrichtung des Entwicklungsinvestitionsfonds auf mittelständische Bedürfnisse.Dass der Handel zwischen Deutschland und Afrika ausbaufähig ist, zeigen die Wirtschaftszahlen: Das Handelsvolumen mit den 48 Staaten südlich der Sahara lag zuletzt bei mageren 26 Milliarden Euro - und damit etwa so hoch wie mit der Slowakei allein. Der Verband unterstützt seit vielen Jahren mittelständische Unternehmen beim Markteintritt und Geschäftsanbahnungen in Afrika. In Senegal, Tunesien und Ruanda hat der BVMW mittelständische Ökosysteme geschaffen, die lokale Wertschöpfung garantieren und mittelständischen Unternehmern bei der Erschließung afrikanischer Zukunftsmärkte helfen. Am German African Business Summit, der gestern von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eröffnet wurde, nimmt der Verband mit einer Delegation mittelständischer Unternehmer teil.Jahn informierte zudem im Rahmen eines Side-Events zum Wirtschaftsgipfel südafrikanische Unternehmer über die Potenziale des deutschen Mittelstands. Außerdem wurden zahlreiche B2B-Meetings für die Delegationsmitglieder von Volker Werth, Leiter des hiesigen BVMW-Auslandsbüros, organisiert.Über den Verband:Der Mittelstand. BVMW e. V. ist die größte politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung der kleinen und mittleren Unternehmen. Im Rahmen der Mittelstandsallianz vertritt der Dachverband BVMW politisch zudem mehr als 30 mittelständisch geprägte Verbände mit insgesamt 900.000 Mitgliedern. Die Mittelstandsallianz Afrika ist das deutsch-afrikanische Unternehmernetzwerk des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW mit Fokus auf Afrika.Weitere Informationen unter: www.bvmw.dePressekontakt:BVMW PressesprecherNicholas NeuTel.: 030 533206302Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell