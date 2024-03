Kontigo Care AB Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Kontigo Care-Aktie: aktuell liegt der Wert bei 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 57,85 eine neutrale Bewertung, weshalb die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Kontigo Care.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Kontigo Care eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen in den Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Kontigo Care daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Kontigo Care-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kontigo Care derzeit bei 2,55 SEK liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2,07 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -18,82 Prozent und zum GD50 -13,75 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren ein gemischtes Bild für die Kontigo Care-Aktie, mit neutralen und negativen Bewertungen in den verschiedenen Bereichen.