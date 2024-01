Kontigo Care AB Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Kontigo Care liegt bei 57,58, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird dies als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 47 für die Kontigo Care, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Kontigo Care. Es gab an zwei Tagen hauptsächlich positive Diskussionen, jedoch keine negativen. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Kontigo Care daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die charttechnische Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kontigo Care-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 2,94 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs (2,58 SEK) liegt damit deutlich darunter (-12,24 Prozent), wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,47 SEK), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,45 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Kontigo Care-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Kontigo Care in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Kontigo Care wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.