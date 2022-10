Konstanz ist die Eigenschaft, die Warren Buffett erfolgreich macht

Warren Buffett ist erfolgreich, das können wir auf so manche Eigenschaft zurückführen. Wenn ich jedoch intensiver darüber nachdenke, was das Merkmal seines Erfolgs ist, so würde ich es auf eines zurückführen: Konstanz.

Lass uns einmal schauen, in welcher Hinsicht er in seinem Ansatz auf weniger Schwankungsbreite setzt. Zwar mag sich seine Meinung auch mal ändern, sein Ansatz hingegen eher nicht.

Warren Buffett: Konstanz!

Die Konstanz von Warren Buffett ist beeindruckend. Auch, dass der Starinvestor seit Jahrzehnten den Markt schlägt. Mit über 20 % pro Jahr ist die Performance einfach nur gigantisch. Allerdings ist das eher das Symptom des Erfolgs und nicht dessen Wegbereiter.

Warren Buffett hat vor allem eines: Einen guten Ansatz, den er einfach konsequent durchzieht. Er investiert in herausragende Aktien. Und das im Zweifel mit einer Engelsgeduld, bis sich eine Einstiegschance ergibt. Das bedeutet, dass es nicht nur das Kaufen der jeweiligen Aktien ausmacht, die sehr beständig und zeitlos sind, beziehungsweise der Prozess und die Kriterien der Auswahl wie ein gutes Management, ein solider Cashflow oder weitere Dinge, die zu ihm gehören. Nein, sondern es ist auch das Warten auf diese einmaligen Chancen.

Bedeutend ist, dass Warren Buffett dabei nicht auf die kurz- oder mittelfristige Meinung des Marktes Wert legt. Nicht einmal auf den Trend. Im Endeffekt definiert der Starinvestor für sich, welche Aktien gut sind und wann ein günstiger Zeitpunkt zum Kaufen, Verkaufen oder auch Nichtstun ist. Zwar bringt ihm das so manches Mal Häme, Spott oder die Kritik ein, dass er gewisse Dinge verpasst. Im Nachhinein wirkt er jedoch häufig trotzdem wie derjenige, der eben einmal weiter um die Ecke gedacht hat.

Guter Ansatz und ihn durchziehen

Die Konstanz von Warren Buffett betrifft daher den Ansatz selbst. Das heißt, dass er gewisse zeitlose Kriterien besitzt, auf die er gerne baut. Aber eben auch, dass er lediglich auf sich selbst hört, wie er eine Aktie, ein Unternehmen oder eine Chance und ein Risiko beurteilt. Hier schwankt er eigentlich nicht.

Das ist für mich das entscheidende Merkmal: Er hat einen guten Ansatz und zieht ihn konsequent durch. Zwar gewinnt er nicht immer oder in jedem Jahr. Aber in der Regel langfristig orientiert. Das ist das einzige Merkmal, mit dem er wiederum den Erfolg misst.

