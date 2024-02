Konstantinos Vasiadis von der elvinci.de GmbH: Die 3 wichtigsten Themen beim Kauf von Multimedia-Retourenware als Händler und Großhändler

Nürnberg (ots) -Der E-Commerce bleibt auch weiterhin stark: Doch viele Händler sehen sich mit steigenden Preisen bei gleichzeitig sinkenden Umsätzen konfrontiert. Eine Herausforderung, der sich heute aber begegnen lässt. Ein lukrative Möglichkeit bietet hier das Retourengeschäft. Das bestätigt auch Konstantinos Vasiadis, der Geschäftsführer der elvinci.de GmbH. Durch den Ankauf und Verkauf von Waren wie Restposten, überschüssigen Produkten und Kundenretouren erspart er Händlern die mühsame Suche nach guten Einkaufsquellen. Zugleich hilft er Unternehmen aus der Produktion und dem Handel dabei, unnötige Kosten durch volle Lager zu vermeiden und ein effizientes Retourenmanagement zu etablieren. Worauf Händler speziell beim Ankauf von Multimedia-Retourenware achten sollten, erfahren Sie hier.Die Inflation und steigende Preise in nahezu allen Lebensbereichen stellen viele Händler vor wachsende Herausforderungen. Erschwerend hinzu kommt, dass immer mehr Händler auf den Markt strömen, wodurch es immer wichtiger wird, sich gegen seine Konkurrenz zu behaupten. Um auch weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Händler einen Weg finden, ihr Sortiment zu erweitern, ohne dabei große Investitionen tätigen zu müssen. Die Lösung hierfür besteht in einem gut organisierten Retourengeschäft. "Retourenware bietet grundsätzlich großes Potenzial. Wichtig dabei ist allerdings der richtige Umgang. Denn wer hier nicht mit Bedacht und Struktur vorgeht, riskiert neben verlorener Zeit vor allem zusätzliche finanzielle Verluste", erklärt Konstantinos Vasiadis, Geschäftsführer der elvinci.de GmbH."Umso wichtiger ist es, einen Partner zu finden, der einem hierbei zur Seite steht", so der Retourenexperte weiter. "Wer eine zuverlässige Quelle für seine Retourenware gefunden hat, kann planbar Gewinne einfahren." Um für seine Kunden genau das zu bieten, hat Konstantinos Vasiadis eine Plattform geschaffen, über die Händler effizient personalisierte Produktpaletten erwerben können. Durch die zusätzliche enge Betreuung und Beratung erhalten die Kunden der elvinci.de GmbH genau die Retouren, die zu ihren Bedürfnissen passen. Was beim Ankauf von Retourenware speziell im Bereich Multimedia zu beachten ist, hat Konstantinos Vasiadis im Folgenden zusammengefasst.Punkt 1: QualitätssicherungDie Qualität von Multimedia-Retourenware kann stark variieren, was eine gründliche Überprüfung und Qualitätskontrolle unerlässlich macht. Händler sollten sich über den Zustand der Ware im Klaren sein - sie sollten also wissen, ob es sich um neue, leicht gebrauchte oder beschädigte Ware handelt. Zu diesem Zweck müssen sie eine sorgfältige physische Überprüfung durchführen, in deren Rahmen sowohl das Erscheinungsbild als auch die Funktionsfähigkeit der Ware bewertet werden. Die Bewertung der Ware sollte anhand vordefinierter Kriterien erfolgen, um eine möglichst konsistente Qualitätsbeurteilung sicherzustellen. Detaillierte Zustandsbeschreibungen, die nicht nur den physischen Zustand, sondern auch Zubehör und Dokumentation berücksichtigen, sind entscheidend, um das Risiko von Fehlkäufen zu minimieren. Zudem ist es ratsam, eine klare Strategie für die Aufbereitung und Reparatur von Retourenware zu entwickeln, um die Vermarktung zu optimieren. Idealerweise stellt der Retouren-Großhändler aussagekräftiges Bildmaterial und detaillierte Produktbeschreibungen zur Verfügung, die nicht nur eine Ferneinschätzung erleichtern, sondern auch Fahrtkosten sparen, einen reibungslosen Kaufprozess gewährleisten und Risiken minimieren.Punkt 2: PreisgestaltungDie Preisgestaltung bei Multimedia-Retourenware erfordert ein tiefgreifendes Verständnis des Marktes. Angesichts der Tatsache, dass es sich oft um Ware handelt, die nicht mehr als neu verkauft werden kann, sollte der Einkaufspreis entsprechend angepasst sein. Hierbei ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Ankaufspreis und dem Wiederverkaufswert entscheidend. Gute Marktkenntnisse ermöglichen es Händlern, einen effektiven Verhandlungsprozess zu führen, realistische Preiseinschätzungen zu treffen und den optimalen Preis zu kalkulieren. Kosten für Aufbereitung, Lagerung und Logistik sollten dabei in die Gesamtkalkulation einfließen. Punktesysteme, wie sie von einigen Retouren-Großhändlern wie der elvinci.de GmbH verwendet werden, gewährleisten eine präzise Wertermittlung. Zudem bieten sie Sicherheit und Spielraum für einen profitablen Weiterverkauf. Um sich langfristig wettbewerbsfähige Konditionen zu sichern, sollten sich Händler außerdem aktiv um entsprechende Preisverhandlungen mit dem Lieferanten bemühen. Es empfiehlt sich daher, die Preise und Konditionen verschiedener Anbieter zu vergleichen, um das optimale Angebot zu ermitteln.Punkt 3: Rechtliche AspekteDaneben wirft der Kauf von Multimedia-Retourenware auch rechtliche Aspekte auf, die Händler beachten müssen. Hierzu gehört die Gewährleistung, die auch bei gebrauchten Artikeln vom Händler gegenüber dem Endkunden erbracht werden muss. Eine umfassende Kenntnis der gesetzlichen Anforderungen ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Informationen und Warnhinweise bei der Weiterveräußerung angegeben werden. Dazu gehört auch die Einhaltung des Urheberrechts, falls es sich um Produkte mit digitalen Inhalten, Software oder anderen Lizenzen handelt. Händler, die diese rechtlichen Aspekte berücksichtigen, schaffen nicht nur eine sichere Handelsumgebung, sondern gewährleisten auch die Einhaltung gesetzlicher Standards im Umgang mit Retourenware.Sie wollen sich mit dem Retouren-Geschäft eine Einnahmequelle verschaffen und dabei von den Strukturen eines verlässlichen Partners profitieren? 