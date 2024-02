Konsolidator AS Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie des Konsolidators A/ als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Konsolidator A/-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 25, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 51,45, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength Indikators als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Konsolidator A/-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 4,86 DKK liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,92 DKK liegt somit deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,85 DKK) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Konsolidator A/-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, zeigt, dass über Konsolidator A/ in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Jedoch waren in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen dominant, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet auf eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate hin. Daher wird die Aktie von Konsolidator A/ insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.