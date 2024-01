Konsolidator AS Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "Taisei":

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Konsolidator A/ in den sozialen Medien. Die Diskussionen bewegten sich weder stark in eine übermäßig positive noch in eine übermäßig negative Richtung. Aus diesem Grund hat die Redaktion der Aktie eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht oder nicht. In diesem Fall wurde über Konsolidator A/ in etwa der normalen Frequenz diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Konsolidator A/ bei 5,16 DKK, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 4,14 DKK liegt. Dies führt zu einer Distanz von -19,77 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage derzeit 4 DKK, was einen Abstand von +3,5 Prozent zur Aktie bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Konsolidator A/ besonders negativ diskutiert, und an einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer ausschließlich negative Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung aufgrund des vorherrschenden Stimmungsbildes.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von Konsolidator A/ als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 50,79, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 49,75, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.