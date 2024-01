Konsolidator AS Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Für Konsolidator A/ beträgt der RSI 58,46, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 liegt bei 52,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann das Sentiment für Aktien beeinflussen. Für Konsolidator A/ wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Konsolidator A/ von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Auch die diskutierten Themen waren größtenteils negativ. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Konsolidator A/ derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 5,19 DKK, während der Aktienkurs bei 3,84 DKK um -26,01 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 beträgt 4,02 DKK, was einer Abweichung von -4,48 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".