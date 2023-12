Konoshima Chemical Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Aktienanalyse von Konoshima Chemical zeigt gemischte Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1536,99 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1387 JPY lag, was einer Abweichung von -9,76 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Auf der anderen Seite beträgt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen 1300,32 JPY, was einen Anstieg von +6,67 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs bedeutet und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für Konoshima Chemical.

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Netz über Konoshima Chemical deuten auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso ergibt die Rate der Stimmungsänderung eine Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Konoshima Chemical-Aktie aktuell überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Analyse der RSIs liefert insgesamt ein "Gut"-Rating für Konoshima Chemical.

In den sozialen Medien wurde Konoshima Chemical in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Konoshima Chemical, die sich auf "Neutral" einstellt.