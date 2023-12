Konoshima Chemical Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Aktie der Konoshima Chemical wird aus charttechnischer Sicht für den kurz- und langfristigen Zeitraum als "Schlecht" eingestuft. Der Kurs liegt derzeit 8,48 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 23,21 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Konoshima Chemical steht bei 81,33, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 57,97 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Konoshima Chemical zeigt sich in den Diskussionsforen und sozialen Medien als eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen wahrgenommen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurden keine bedeutend intensiveren Diskussionen über das Unternehmen geführt. Daher erhält die Konoshima Chemical-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.