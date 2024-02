Konoshima Chemical Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Konoshima Chemical wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1491,9 JPY, während der Aktienkurs bei 1445 JPY um -3,14 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Bewertung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1379,66 JPY, was einer Abweichung des Aktienkurses von +4,74 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Konoshima Chemical zeigen weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Konoshima Chemical zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (62,2 Punkte) als auch der RSI25 (37,75) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier.

Insgesamt wird die Konoshima Chemical Aktie in verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" eingestuft.