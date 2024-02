Konoike Transport Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Konoike Transport als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 83,7, was eine "Schlecht"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 69,89 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Zusammen ergibt sich also ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Konoike Transport. Die Anzahl der Diskussionen in den sozialen Medien hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert. Daher wird das Kriterium der Stimmung und Diskussionen auch mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie eine aufschlussreiche Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1836,99 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1775 JPY liegt. Das ergibt eine Bewertung der Aktie als "Neutral". Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der Wert bei 1905,26 JPY, während der letzte Schlusskurs unter diesem Wert liegt. Somit ergibt sich eine Bewertung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis leicht negative Bewertung der Konoike Transport-Aktie basierend auf verschiedenen Kriterien wie dem RSI, Sentiment und technischer Analyse.