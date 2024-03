Konoike Transport Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Konoike Transport liegt bei 6,37, was als "überverkauft" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 21,77 und wird ebenfalls als "überverkauft" betrachtet. Insgesamt wird die Bewertung des RSI als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Konoike Transport-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1868,43 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 2114 JPY weicht um +13,14 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 1899,26 JPY, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +11,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Daher wird die Konoike Transport-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für die Konoike Transport-Aktie ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben sich auch in den letzten Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um Konoike Transport beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Konoike Transport festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien werden daher als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Konoike Transport-Aktie insgesamt eine positive Bewertung aufweist, sowohl aus technischer als auch aus Anlegerperspektive.