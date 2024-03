Konka-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Konka. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 42,86 Punkte, was bedeutet, dass Konka momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Konka ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, mit einem Wert von 33,33, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten an acht Tagen und über den gesamten analysierten Zeitraum hinweg eine positive Stimmung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Konka unterhalten. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Konka bei 9,98, was einem ähnlichen Niveau wie dem Branchendurchschnitt (0 Prozent) entspricht. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen und erhält eine "neutral" Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Konka-Aktie ein Durchschnitt von 4,15 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,53 CNH, was einem Unterschied von -14,94 Prozent entspricht und daher zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,13 Prozent), was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält Konka für die einfache Charttechnik eine "neutral" Bewertung.