Konka Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Aktienkurs von Konka hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,67 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um -12,89 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Konka eine Underperformance von -25,78 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -12,97 Prozent, wobei Konka 25,7 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating für Konka.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Konka derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9, was in etwa dem Durchschnittswert für Werte aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" entspricht (KGV von 0). Aus fundamentaler Sicht erhält Konka daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Konka bei 3,08 CNH liegt, was eine Entfernung von -28,54 Prozent vom GD200 (4,31 CNH) bedeutet. Dies ist ein "Schlecht"-Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 3,65 CNH, was zu einem Abstand von -15,62 Prozent führt. Somit wird der Aktienkurs von Konka als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse der Stimmung der Anleger zeigt, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv für Konka waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Konka aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.