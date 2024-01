Konka Aktie: Das sieht interessant aus!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Konka beträgt das aktuelle KGV 9, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist Konka weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) wird die Konka-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert beträgt 38,1, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 61,01 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Konka derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 4,52 CNH, während der Aktienkurs (3,86 CNH) um -14,6 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 4,13 CNH, was einer Abweichung von -6,54 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Schlecht".

Hinsichtlich der Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Konka derzeit keine Dividendenrendite erzielt werden, im Gegensatz zum Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter, was zu einem geringeren Ertrag in Höhe von 2,51 Prozentpunkten führt. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.