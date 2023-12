Konka Aktie: Das hat Konsequenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Die chinesische Elektronikfirma Konka hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik und Aktienkurs eine negative Bewertung von Analysten erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt aktuell bei 0, was einer Differenz von -2,6 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs zeigt sich, dass die Rendite der Konka-Aktie im vergangenen Jahr bei -19,11 Prozent lag, was 26,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" wird um 24,52 Prozent unterschritten. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse deutet ebenfalls auf eine negative Entwicklung hin. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,57 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,89 CNH deutlich darunter liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -14,88 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,21 CNH, was ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs von 3,89 CNH liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält Konka auf Basis dieser Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch eine positive Veränderung. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich positiv entwickelt, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Konka für diese Stufe daher ein "Gut".

Insgesamt lässt die Analyse auf eine eher negative Bewertung der Konka-Aktie schließen, sowohl in Bezug auf Dividendenpolitik und Aktienkurs als auch auf die technische Analyse. Trotz einer positiven Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, wird die Gesamtbewertung der Aktie als eher negativ eingestuft.