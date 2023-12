Konka Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die chinesische Elektronikfirma Konka hat in den letzten Monaten gemischte Bewertungen erhalten. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,59 % als niedrig eingestuft wird. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In puncto technischer Analyse ist zu erwähnen, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Konka-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,58 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,01 CNH weicht somit um -12,45 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Bei Betrachtung des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen (4,22 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,98 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Konka in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen besonders positiv. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen deuten auf ein insgesamt positives Bild hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich eine Rendite von -19,11 Prozent im vergangenen Jahr. Im Vergleich zum Sektor der zyklischen Konsumgüter liegt Konka damit 26,59 Prozent unter dem Durchschnitt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 5,9 Prozent, Konka liegt jedoch aktuell 25,01 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.