Konka Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral angesehen werden. Der RSI für Konka liegt bei 77,78, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 75,68 und deutet ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Bezogen auf fundamentale Kriterien hat die Aktie von Konka ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,98, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Infolgedessen wird die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Konka derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Konka bei 4,54 CNH verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs mit 3,74 CNH einen Abstand von -17,62 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 4,14 CNH, ergibt sich ein Abstand von -9,66 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf den beiden Zeiträumen.