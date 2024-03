Konka Aktie: Kracht es jetzt richtig?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Konka von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Konka wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine Veränderung zum Negativen auf. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt ein "Schlecht"-Gesamtergebnis.

In Bezug auf die charttechnische Bewertung weist der aktuelle Kurs der Konka von 3,3 CNH eine Entfernung von -21,99 Prozent vom GD200 (4,23 CNH) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 3,49 CNH, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Somit wird der Kurs der Konka-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Konka im vergangenen Jahr mit einer Rendite von -38,67 Prozent 24,96 Prozent unter dem Durchschnitt (-13,71 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -13,93 Prozent, wobei Konka aktuell 24,74 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht" bewertet.