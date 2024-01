Konka Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Der RSI der Konka-Aktie liegt derzeit bei 64,29, was darauf hindeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Erweiterung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 59, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die RSI daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat deutlich verbessert, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Diskussionsintensität über die Konka-Aktie war ebenfalls höher als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Konka bei 9 liegt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" einem durchschnittlichen Niveau entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Konka-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat die Konka-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,4 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -26,17 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" darstellt. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt. Daher erhält die Konka-Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.