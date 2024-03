Konka Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Es bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Konka wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der bei 35 Punkten liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Konka-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50,2, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,67 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 26,09 Prozent darstellt. Im Durchschnitt erzielen Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" eine jährliche Rendite von -13,06 Prozent, und Konka liegt 25,6 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage in den vergangenen vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch leicht reduziert, was zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an zehn Tagen im Vordergrund standen. An einem Tag dominierte hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.