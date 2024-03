Konka Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation zu setzen. Bei Konka wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 60 Punkten, was bedeutet, dass die Konka-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf der 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass Konka weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Konka für diesen Punkt des Analysen eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Konka in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Gut" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Konka mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 9,98 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt auf. Die Aktie wird daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Konka 4,22 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,25 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -22,99 Prozent und führt daher zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 3,48 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit -6,61 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.