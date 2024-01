Konka Aktie: Aufgepasst!

Die technische Analyse der Aktie von Konka zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 4,52 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3,7 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um -18,14 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage, der bei 4,12 CNH liegt, zeigt sich ein Abstand von -10,19 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund dieser Indikatoren.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Konka bei -18,66 Prozent, was mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 4,85 Prozent aufweist, liegt Konka mit 23,5 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Konka 9, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" als neutral eingestuft wird. Die Redaktion gibt daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Konka derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.