Konka Aktie: Alles völlig egal!

Die technische Analyse der Konka-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 4,63 CNH verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs, der derzeit bei 4,28 CNH liegt, einen Abstand von -7,56 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 4,27 CNH, was einer Differenz von +0,23 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung basierend auf beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Konka liegt bei 66,67 und fällt somit ebenfalls in die Kategorie "Neutral". Selbst über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich mit einem RSI von 40,95 eine ähnliche "Neutral"-Einschätzung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Konka bei 9, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Konka-Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild der Konka-Aktie, wobei sowohl technische als auch fundamentale Kriterien zu einer "Neutral"-Bewertung führen.