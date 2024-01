Koninklijke Vopak Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "Koninklijke Vopak":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Skala reicht von 0 bis 100, und der RSI der Koninklijke Vopak liegt bei 58,12, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und für die Koninklijke Vopak liegt der RSI bei 50, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hindeutet.

In Bezug auf die Dividende ist die Koninklijke Vopak mit einer Dividende von 3,41 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch (0 %) als höher einzustufen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurden überwiegend positive Meinungen zu Koninklijke Vopak in den sozialen Medien veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Koninklijke Vopak von 30,44 EUR mit -6,57 Prozent Entfernung vom GD200 (32,58 EUR) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 31,05 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Koninklijke Vopak-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.