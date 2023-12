Koninklijke Vopak Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Koninklijke Vopak":

Der Aktienkurs von Koninklijke Vopak hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,78 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu haben ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt keine Veränderung gezeigt, was bedeutet, dass Koninklijke Vopak in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -24,78 Prozent aufweist. Der "Energie"-Sektor insgesamt verzeichnete eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, und Koninklijke Vopak lag 24,78 Prozent darunter. Dies führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Koninklijke Vopak eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Koninklijke Vopak daher eine "Neutral"-Einschätzung, und insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke Vopak beträgt 23, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentale Kriterien erhält Koninklijke Vopak daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividende weist Koninklijke Vopak derzeit eine Dividendenrendite von 3,41 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,41 Prozentpunkten erhält sie daher die Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.