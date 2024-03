Koninklijke Vopak Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Koninklijke Vopak":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Koninklijke Vopak wird von positiven Meinungen in den sozialen Medien dominiert. Insgesamt wird die Stimmung der Anleger als "Gut" bewertet. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt derzeit 3,41 Prozent, was 3,41 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 86,47 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Hingegen zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität im Normalbereich liegt und es kaum Veränderungen in der Stimmung gibt. Daher wird die Aktie von Koninklijke Vopak in Bezug auf diese weichen Faktoren als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich also eine insgesamt "Neutral"-Bewertung für Koninklijke Vopak.