Koninklijke Vopak Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Koninklijke Vopak":

Die Dividendenrendite der Koninklijke Vopak-Aktie beträgt 3,41 Prozent, was 3,41 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" weist die Koninklijke Vopak-Aktie eine Rendite von -24,78 Prozent auf, was mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von 0 Prozent, was Koninklijke Vopak mit 24,78 Prozent deutlich unterbietet. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Daher erhält die Koninklijke Vopak-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Koninklijke Vopak-Aktie beträgt 23,63, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt, der bei 0 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.